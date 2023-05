Una prima volta, a tinte olandesi. Il Tolosa batte 5-1 il Nantes e conquista la prima Coppa di Francia della storia grazie allaattaccante classe 2000,A questi vanno aggiunti i 12 in 31 partite di Ligue 1,con il Téfécé che è vicino a centrare l'obiettivo stagionale, ovvero la salvezza (ha 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione a 6 giornate dalla fine del campionato). Mica male per un ragazzo che fino a qualche tempo fa era quasi un mr. nessuno,. Per sua stessa ammissione, Dallinga non conosceva il Tolosa, l'ha scelto come tappa nel suo percorso di crescita verso un grande club.In Francia è sbarcato la scorsa estate per 2,5 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita. Sul curriculum il settore giovanile tra Emmen e Groiningen, la squadra della sua città che mai ha veramente creduto in lui, e soprattutto l'esperienza in Erste Divisie nell'la promozione in Eredivisie e il titolo di miglior giocatore del campionato. Per Dallinga i migliori di tutti i tempi sono Messi, Maradona e Ibrahimovic,, che proprio a Groningen, nel 2006-07 ha iniziato la sua lunga e gloriosa avventura europea. Da piccolo ha giocato anche da 10 o da attaccante esterno, ma è da punta centrale, da numero 9 che ha sempre fatto le cose migliori. Anche a Tolosa, un gradino nella scala che porta a una grande squadra.proprietario anche del Tolosa.