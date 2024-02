Il Milan ci ha provato fino all'ultimo per Brassier: il retroscena dalla Francia

che tra novembre e dicembre è stato ridotto ai minimi termini dai gravi infortuni muscolari occorsi in ordine di tempo a Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Andati a vuoto i tentativi di ottenere in prestito dal Barcellona - via Aston Villa - il francese Clemente Jakubdall’Arsenal, palesatesi da subito le difficoltà nel convincere il Torino a cedere Alessandro, il capo dell’area scouting Geoffreyha tentato di coronare l’inseguimento ad uno dei difensori di maggiore prospettiva messisi in mostra nella prima metà di Ligue 1. Secondo quanto riferisce Telefoot, il club rossonero, autentica rivelazione del campionato francese col suo attuale terzo posto in classifica,- Centrale di difesa di piede sinistro, utilizzabile all’occorrenza pure come esterno sulla corsia mancina, Brassier è sceso in campo 17 volte in campionato, realizzando anche un gol.per il calciatore in scadenza di contratto a giugno 2025, sul quale hanno messo gli occhi pure Stoccarda e Porto., forte di un piazzamento in classifica che autorizza assolutamente a sognare in grande e a puntare l’accesso ad una competizione europea,Una volontà ribadita anche nelle ultime ore quando, secondo i media francesi, Moncada ci ha riprovato con un’offerta aumentata, per provare a bruciare la concorrenza per quel centrale di piede sinistro comunque nel mirino per il prossimo giugno e che avrebbe completato una finestra invernale caratterizzata dal ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e dall’acquisto a titolo definitivo dal Verona dell’esterno classe 2003 Filippo Terracciano.- Per Telefoot,, per far cadere le resistenze del Brest.prelevato in estate dal Platense, al centro di diverse richieste negli ultimi giorni e di un caso poi chiarito con la FIFA circa la possibilità di cambiare maglia, , che lo ha tesserato con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno. Un’evoluzione figlia dell’ultimo no incassato dai rossoneri per Brassier, destinato a rimanere un obiettivo mancato per questa sessione di mercato e a tornare d’attualità in estate, quando sarà ad appena un anno dalla scadenza del contratto. Uno degli obiettivi, insieme a Lloyd Kelly del Bournemouth o Tosin Adarabioyo del Fulham, entrambi ingaggiabili a parametro zero e che già dai prossimi giorni potrebbero firmare un contratto col loro prossimo club.