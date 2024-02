Milan, un rinforzo in difesa arriverà la prossima estate: contatti per 2 giocatori in scadenza di contratto

Milan manterrà le antenne dritte per provare a cogliere una opportunità per la difesa. Restano vivi i contatti per Kiwior dell’Arsenal, Lenglet del Barcellona ( ma in prestito all’Aston Villa) e Brassier ma non si escludono soluzioni a sorpresa dell’ultima ora. Per il futuro invece Moncada e D’Ottavio stanno valutando concretamente di bloccare già a febbraio un nuovo rinforzo difensivo a parametro zero.



LONDON CALLING- Abdul-Nasir Oluwatosin Adarabioyo, meglio conosciuto come Tosin Adarabioyo, é il candidato principale a indossare la maglia del Milan nella prossima stagione. Il difensore in glese del Fulham andrà in scadenza a luglio e non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del club londinese. Moncada ha già avuto più di un contatto positivo con il fratello-agente, ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto.



ALTERNATIVA KELLY- Nelle scorse settimane il Milan si è informato di nuovo sulla situazione di Lloyd Kelly. Anche il capitano del Bornemouth si libererà a zero la prossima estate ma in questo caso la concorrenza è molto più ampia. Idee per il futuro, il Milan si muove per un colpo low cost.