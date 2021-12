Battuto in casa dal Liverpool,(oltre alla Coppa Italia, traguardo secondario). Come andò a finire lo scorso anno lo sappiamo, condei 'cugini', con il presupposto di poter dedicare anima e corpo per raggiungere un obiettivo che in casa rossonera manca dal lontano 2011 (e nel 2022 saranno passati 11 anni, proprio come per l'Inter quest'anno rispetto al penultimo titolo dei nerazzurri, nel 2010).. Prima le ultime tre partite del girone d'andata, per il platonico titolo di campione d'inverno, e poi le 19 giornate del ritorno, con l'obiettivo scudetto nel mirino.da gennaio 2020 in avanti, e sono ormai quasi due anni,, sotto tutti i punti di vista: tecnico, fisico, motivazionale.che ha falcidiato la rosa nelle ultime settimane, costringendo i rossoneri a giocare contro il Liverpool con un solo attaccante a disposizione, Ibrahimovic, a causa della assenze di Giroud, Rebic e Leao (e anche Pellegri e Castillejo sono infortunati, ma fuori dalla lista Champions)., nel quale con un paio di interventi mirati (un difensore, per rimpiazzare Kjaer, e un attaccante) la società potrebbe sopperire in maniera definitiva ai limiti attuali della rosa.Alla vigilia del match con i Reds, Pioli era stato profetico: "Troppi infortuni? Lavoriamo per evitarli, ma fino a gennaio stringiamo i denti". Già, il Milan ora deve stringere i denti, per poi spiccare il volo.