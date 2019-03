Domani non riposerà, conche lascerà spazio a Samu, provando a ridare ritmo a quelle gambe che non stanno girando come a inizio stagione.è importante per questo: lo sanno i compagni di squadra, lo sa alla perfezione Gennaro, che oggi in conferenza stampa lo ha esaltato con quel "Il 30% dei punti che abbiamo sono merito suo". Importante per il mister, importante anche per la società, che continua a pensare al contratto del numero L'ex Liverpool ha fatto la sua richiesta per rinnovare: 5 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera prende tempo e, per il momento, pensa più alla clausola rescissoria che a un prolungamento con adeguamento. Già, perché Leonardo, che conosce bene il mercato,, sono pochi in relazione alle valutazioni dei pari ruolo a livello europeo. Dare via lo spagnolo per 40 milioni non permetterebbe di trovare un altro giocatore con le stesse caratteristiche e dello stesso valore. Per questo motivo, come riporta Sky Sport,. Perché tra alti e bassi, come dice Gattuso "Suso ha portato il 30% dei punti". E chi ti porta il 30% dei punti, non vale 40 milioni.