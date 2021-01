IL TABELLINO

Buon anno ai tifosi del Milan, che dopo aver trascorso un bel Natale in testa alla classifica festeggiano. Prima di tutto perché il 2-0 al Benevento fa durare soltanto quattro ore le prove di sorpasso dell’Inter, ma anche perché. Eppure sul campo dove la Juventus senza Ronaldo aveva soltanto pareggiato,, come fa regolarmente dall’inizio del campionato.e come tutte le “grandi” sfrutta cinicamente i regali e gli errori degli avversari. Iche al contrario del Milan si smarrisce al momento decisivo, un po’ per colpe proprie, perché non si può calciare fuori il rigore del possibile 1-2, e molto per le grandi parate di, determinante in più di una occasione., leader di una squadra che non può prescindere dall’esperienza di Kjaer in difesa e dalla carica inesauribile di Kessie, il primo a trovare il gol su rigore e l’ultimo a sfiorare il 3-0 con il diagonale che finisce sul palo.. E così quando Ionita, secondo la folle moda del calcio di oggi, invece di cercare un compagno più avanzato, si volta per allungare il pallone al proprio portiere, Rebic subito pronto a intercettarlo viene atterrato da Tuia.con il suo quinto gol in campionato. Il Milan, però, si ferma qui, perché poi subisce la rabbiosa reazione del Benevento, trascinato da capitan Schiattarella che dirige le operazioni al centro del campo tra Hetemaj e Roberto Insigne. Il 4-3-2-1 di Inzaghi ormai è collaudato quanto il 4-2-3-1 di Pioli, ma i moduli non bastano mai se poi gli interpreti non sanno fanno la differenza.- A nulla serve, infatti, la spinta di Letizia a destra, perché poi al momento del dunque Lapadula non riesce a finalizzare la manovra, un po’ per colpa sua e un po’ per i meriti di Romagnoli e del rientrante Kjaer.. E’ la dimostrazione che il Milan soffre soprattutto in mezzo al campo dove non basta Kessie perchéappare lento e spesso fuori posizione. E a conferma delle sue difficoltà, il grande acquisto del mercato estivo fa una brutta entrata a gamba tesa su Ionita cheMilan con un uomo in meno dal 33’ del primo tempo e allora, che era partito sulla destra, per ricomporre il tandem di centrocampo con Krunic a completare il K2 con Kessie. Cambia anche l’assetto tattico con il 4-2-3 d’emergenza perché Leao arretra sulla destra davanti a Dalot, con Rebic al centro e Calhanoglu spostato a sinistra.- In superiorità numerica, il Benevento ci crede ancora di più e Donnarumma deve compiere il suo primo capolavoro alzando una gran conclusione di Letizia che però calciando si fa male e deve lasciare il posto a Improta. Sempre in svantaggio alla fine del primo tempo, Inzaghi decide di osare, inserendo un altro attaccante Moncini e togliendo un centrocampista, Hetemaj. Come non detto, però, perché il Milan di quest’anno non finisce di sorprendere e infatti quando nessuno se l’aspetta, inesistente fin lì. Rebic è bravissimo a smarcare il portoghese, pronto a volare sulla fascia sinistra dove esce il portiere Montipò, saltato da Leao che si inventa uno spettacolare diagonale da fuori area di incredibile precisione finito nell’angolino opposto per il più incredibile 2-0.- Sembra finita, ma non è così. Krunic entra scorrettamente in area su Caprari, ma lo stesso. E’ il secondo regalo del Benevento che avrebbe ancora la possibilità di segnare, ma, sfuggito a Romagnoli. E così, come spesso accade, chi sbaglia rischia di pagare, perché subito dopo è il palo a negare il 3-0 a Calhanoglu., tra l’altro nella stessa porta, ma il Milan vuole vincere anche in questa classifica e così, al tramonto della sfida, Kessie, smarcato da Leao, colpisce il secondo palo dei rossoneri. Ma nel calcio contano i gol, non i pali e le occasioni mancate di poco. E il Milan di gol ne ha segnati 2, il Benevento nessuno. Tutto il resto non conta, come le tante assenze dei rossoneri, a cominciare da Ibrahimovic, alle quali ha voluto aggiungersi Tonali.Benevento-Milan 0-2 (primo tempo 0-1)Marcatori: 14' rig. Kessie (M), 48' R. Leao (M)Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia (61' Foulon), Glik, Barba; Hetemaj (45' Moncini), Schiattarella, Ionita; Insigne (81' Sau), Caprari (81' Di Serio); Lapadula. All. InzaghiMilan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (81' Conti), Kjaer (81' Kalulu), Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; B. Diaz (35' Krunic), Calhanoglu, Rebic (70' Castillejo); Leao. All. PioliArbitro: Pasqua di TivoliEspulso: 33' Tonali (M)Ammoniti: 31' Schiattarella (B), 41' Calhanoglu (M), 78' Romagnoli (M), 80' R. Leao (M)Note: al 60' Caprari (B) ha fallito un calcio di rigore