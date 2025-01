Il Milan si ferma ancora: 1-1 col Cagliari, debutto amaro per Conceicao in Serie A

GETTY

La curanon funziona inDopo aver battutoed aver conquistato laDopo il pareggio con la Roma – che era costato la panchina a– i rossoneri, anche nella prima del girone di ritorno. Morata e compagni non approfittano degli scivoloni die restano, per i sardi – autori di una prova attenta e gagliarda – è un punto che muove poco la classifica ma dà continuità alla vittoria sul campo del. Succede tutto in quattro minuti nella gara del sabato sera:porta avanti i suoi al 51’,fissa il risultato definitivo al 55’.

Sulle ali dell’entusiasmo per la Supercoppa vinta – e mostrata ai tifosi prima del match – il Milan approccia bene e prende subito in mano le redini. La manovra è fluida e crea pericoli a Caprile all’esordio. Dopo 4’, Reijnders manca l’aggancio e sciupa un’occasione. Al 12’ tocca a Theo Hernandez che calcia da buona posizione ma trova una deviazione. È il momento in cui i rossoneri provano con maggiore convinzione. Tentativi per Calabria, Pulisic e Reijnders ma Caprile controlla sempre con tranquillità. Con il passare dei minuti, gli ospiti escono dal guscio e iniziano a rendersi pericolosi in contropiede. Prima salva Calabria, poi Maignan che al 39’ si supera per mandare in angolo una gran conclusione di Felici. Poche emozioni, una sola grande occasione per il Cagliari nella prima frazione. Al rientro, con gli stessi 22 in campo, i rossoneri paiono più volenterosi. Dopo due minuti, Pulisic scheggia la traversa con un tiro da fuori area. Al 49’ è Fofana a provarci con una serpentina fermata sul più bello. Quindi ci prova Morata che colpisce l’esterno della rete.Quinto gol in campionato per l’ex Real e Atletico Madrid. Quando la partita sembra mettersi in discesa, ecco il pareggio.I rossoneri attaccano a testa bassa. Caprile salva su Pulisic e Theo Hernandez. Le occasioni capitano nel finale e tutte ad Abraham. Prima su cross di Jimenez, spedito alto, poi su lancio da dietro – salva Caprile – l’ex Roma è impreciso e il Cagliari può respirare. Finisce in pari il debutto di Conceicao a San Siro da allenatore del Milan: per il portoghese c’è ancora tanto lavoro da fare.

Morata, Zortea(4-2-3-1): Maignan; Calabria (61' Jimenez), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah (61' Abraham), Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao (88' Omoregbe); Morata. All. Conceiçao.(4-2-3-1)Caprile; Zappa, Luperto, Palomino (76' Wieteska), Obert; Makoumbou (82' Marin), Adopo; Zortea, Viola (65' Deiola), Felici (82' Augello); Piccoli.NicolaDoppia occasione in due minuti per Abraham. Prima su cross di Jimenez, poi su lancio dalle retrovie, in entrambi i casi l'ex Roma non è preciso. Nella prima occasione mette la palla alta, nella seconda è Caprile a respingere

Ripartenza del Milan: Leao serve Pulisic ma il tiro dell'americano è respinto da CaprilePareggio del Cagliari! Break di Felici, il migliore dei suoi, che dopo una sgroppata arma il destro di Zortea. L'esterno calcia verso la porta di Maignan che buca l'intervento e lascia passare il pallone: è 1-1Morata! Vantaggio rossonero con lo spagnolo. Azione creata da Theo Hernandez che pesca Pulisic, l'americano ci prova al volo ma trova Caprile che respinge sul palo. Sulla respinta però Morata arriva prima di tutti e trova l'1-0Morata calcia di prima, palla che finisce sull'esterno della rete

Subito occasione per il Milan: la palla sbuca nelle zone di Pulisic che la controlla e la calcia al volo, colpendo la parta alta della traversaMiracolo di Maignan che si allunga e tocca con la mano di richiamo un gran destro a giro di Felici: è l'occasione migliore del match finoraContropiede degli ospiti: cross dalla destra, Calabria salva tuttoVelo di Leao, tiro di Reijnders: ancora chiamato in causa CaprileDoppia occasione Milan: prima Calabria - respinto - poi Pulisic. Il tiro dell'americano però è bloccato da Caprile

Sugli sviluppi di un corner, la palla finisce a Theo Hernandez appostato al limite dell'area: il francese calcia a botta sicura ma trova la deviazione di ZappaViola, lasciato tutto solo in area, prova un colpo volante ma la palla finisce altaBella manovra rossonera: Musah verticalizza per Reijnders che non riesce a stoppare, tutto solo davanti a CaprileFelici, Jimenez, PiccoliFourneau