AFP via Getty Images

Il Modena pensa in grande: dopo Pedro Mendes, l'obiettivo è Defrel

11 minuti fa



Il Modena pensa in grande per rinforzare la linea offensiva in vista della prossima stagione: gli emiliani hanno praticamente chiuso per Pedro Mendes, attaccante portoghese reduce da un’ottima stagione nonostante la retrocessione in Serie C dell’Ascoli. Pierpaolo Bisoli continua però a sperare nell’arrivo di Gregoire Defrel, svincolatosi dal Sassuolo. Il giocatore dell’Ascoli potrebbe non escludere l’arrivo del francese e, nelle prossime ore, non sarebbero da escludere i primi contatti fra le parti.