Il Mondiale per club 2025 è a rischio? Infantino convoca un vertice d'urgenza, cosa cambia per Inter e Juventus

L'indiscrezione rilanciata da The Athletic nella sua edizione odierna è clamorosa e rimanda alle– ideatore del nuovo format della competizione –Un torneo che garantirebbe nelle casse delle società più importanti un minimo di 50 milioni di dollari di introiti. Ma a poco meno di un anno dal calcio di inizio la situazione è in altissimo mare sotto molteplici punti di vista.Il motivo di inquietudine principale di Infantino è dettato dall'L'accordo globale con Apple che sembrava in dirittura di arrivo lo scorso aprile è tramontato eUna situazione profondamente allarmante, che rispecchiamostrata sino ad oggi dalle aziende alle quali guarda Infantino. Ultimo tra i motivi illustrati da The Athletic è l'assenza di due calciatori che restano delle vere e proprie aziende e veicoli di pubblicità e share come Leo Messi e Cristiano Ronaldo.Una situazione estremamente delicata a 9 mesi dal presunto avvio della competizione e che richiama alla mente altre due grandi questioni che, rispettivamente nelle scorse ore e nei mesi scorsi, ha animato il dibattito. Per esempio,per far sentire la propria voce nei confronti di Fifa e Uefa.Che, esattamente come le principali società, da questa stagione partecipano ad una versione rinnovata della Champions League che ha aumentato il carico di partite.