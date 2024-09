Redazione Calciomercato

È un pareggio che non passerà alla storia, almeno quella legata esclusivamente ai risultati. Eppure, quando a Manchester i tifosi dell’Inter hanno intonato il coro “è per la gente che…” erano passati 75 minuti e il City of Manchester Stadium era ammutolito.. C’è l’impressione di una squadra, l’Inter, che ha offerto una grande prestazione di livello internazionale. Una prova ad altezza Champions League.Oltre il risultato c’è anche il ricordo, anzi il confronto con la finale di Istanbul di un anno e mezzo fa. Lì era finita con Rodri e Guardiola in trionfo, Lukaku e Dimarco disperati. “”, come diceva l’ultimo vincitore nerazzurro della Champions. Ma a braccetto con i dettagli. L’impressione è stata assolutamente diversa. L’Inter ha giocato compatta e ordinata, autorevole e solida. Attenta in difesa, pericolosa in attacco.. Che sarebbe stata storica, sì.

Il tempo dirà se è stata solo la suggestione di una notte stellata di fine estate, oppure no.. Come bravissimo, in prossimità del 90°, è stato Sommer, e anche questo va detto, per non sottovalutare che il pareggio è stato più bello che sofferto. Ma comunque affidato anche alla sofferenza degli ultimi assalti tentati da Rodri e compagni.