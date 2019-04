Sono queste le cifre shock che si muovono intorno al trasferimento di, il centravanti brasiliano classe 1995 che a gennaio 2018 il Napoli ha acquisito dal Real Sport Clube Massamá, club ultimo in classifica nella Serie B portoghese.Ma in Portogallo qualcuno ha stappato champagne per un trasferimento che in Italia ha destato perplessità immediata. Di quelle perplessità testimonia l'articolo pubblicato allora da). E lo sconcerto aumenta quando si scopre che QUI ).Su questo trasferimento spicca il timbro di, come immediatamente viene segnalato. E al super-agente portoghese sono molto legati i due club cui l'attaccante brasiliano viene ceduto in prestito durante la stagione in corso:. Ma dietro l'affare c'è anchee soprattutto del Gremio Anapolis, il club brasiliano da cui Vinícius proviene e che nel corso degli anni si è trasformato in frenetico esportatore di calciatori ( QUI ). Le informazioni giornalistiche diffuse a gennaio 2018 parlano diIl primo fra questi è ilchiuso al 30 giugno 2018. Dalla tabella dei diritti economici si scopre che l'acquisizione dell'attaccante brasiliano è costata 4,4 milioni di euro, cifra in cui rientra una commissione da 1,1 milioni di euro.Sarà possibile avere le idee più chiare fra qualche giorno, quando la Figc pubblicherà la lista delle intermediazioni pagate dai club nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.Analogo documento è stato da poco pubblicato dalla federazione portoghese, relativamente al periodo che va dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019. E dalla tabella delle cifre pagate dai club per commissioni risulta cheLo precedono soltanto Benfica, Porto, Sporting Portugal e Vitória Guimarães.Non se ne ha la certezza, ma è molto probabile. Tanto più se si guarda la lista dei movimenti in entrata e in uscita relativi alle stagioni 2017-18 e 2018-19. per come vengono riportati da Transfermarkt ( QUI ). Il solo denaro che risulta circolare è quello pagato dal Napoli per l'attaccante brasiliano.Riguardo a questo interrogativo, il documento pubblicato dalla federcalcio portoghese non lascia dubbi. Il piccolo club di Queluz occupa una sola riga della tabella,