Quando una squadra come il Napoli, seconda in classifica e principale contendente al titolo, rallenta e addirittura si blocca smettendo di segnare, è più che normale chiedersi il perché. Allora si valutano le prestazioni e si tiene conto dei vari aspetti.. La Juve con CR7 è ancora più irraggiungibile (sono 13 oramai i punti di distacco). Così, anche senza volerlo, si cede a turno, e una volta l’uno, una volta l’altro, i principali protagonisti azzurri mancano all’appuntamento più importante, quello col gol. Mertens, Insigne, Milik, Callejon, Zielinski, Verdi, nessuno di loro è stato in grado di segnare contro un Torino apparentemente molto solido, ma che in realtà di occasioni al Napoli ne aveva concesse parecchie. Com’era del resto normale. Il 3-0 con la Samp e l’1-3 a Zurigo sembrano d’altra parte smentire tutto: il Napoli non si è spento, i pareggi a reti bianche con Milan, Fiorentina e Toro sono soltanto un caso. Dimenticavo il 2-0 in Coppa Italia, però, la doppietta di Piatek. Un campanello in più che suona l’allarme all’unisono con gli altri. I dati e i fatti raccolti sono abbastanza, mi pare, e ci consentono perlomeno di tentare la via della falsificazione:Proviamo a vedere: tutt’al più alla fine, ammetteremo che la falsificazione tentata ha confermato la bontà della tesi di partenza, che è poi quella di Ancelotti: “Abbiamo creato 20 palle gol in due gare, è inaccettabile non avere mai segnato.. Ma la squadra gioca bene e deve continuare così..”Una scelta dettata soltanto in parte dall’assenza di Mario Rui, dal momento che Ghoulam era in panchina, a disposizione. Terzino sinistro dunque Hysaj, con Malcuit libero di sganciarsi lungo la fascia opposta, in duello perpetuo con l’osso durissimo Ola Aina. Con questa mossa, tendente non solo a equilibrare ma addirittura a spostare il lato forte da sinistra a destra, l’assetto del Napoli è stato radicalmente rovesciato.. Ma non senza conseguenze.Dunque la tendenza da parte dello spagnolo ad abbandonare un’ interpretazione del ruolo tanto cara, quella cioè di ala pura, larga in ampiezza e pronta a tagliare verso la porta. Sotto, nel prosieguo dell’azione impostata da Fabian Ruiz, risulta evidente l’accentramento degli esterni del 4-4-2 (Callejon e Zielinski) a ridosso delle due punte. I terzini sono altissimi (specialmente appunto Malcuit), e Callejon agisce qui più da mezzapunta (per non dire mezzala) che da ala. Per giunta capite bene che. Per tacere oltretutto dello squilibrio che genererebbero.Giusto per non smentirmi, però, e per correttezza nei confronti delle intuizioni di Ancelotti, mi sembraQui è Allan che sbaglia (di pochissimo) l’ultimo passaggio, sempre contro il Torino. Sono questi quei famosi dettagli.Come accennato sopra, il 4-4-2 di Ancelotti tocca non solo l’interpretazione degli esterni e dei terzini, ma anche quella dei centrocampisti., più bloccato e più votato alla regia in fase di possesso., praticamente escluso dall’ultimo terzo di campo. Lui che in più di una circostanza è stato uomo chiave per Ancelotti, un risolutore di problemi. Nel girone d’andata veniva schierato volentieri come esterno, e in Champions lo abbiamo visto addirittura preferito a Zielinski in quel ruolo. Questo per valorizzare le sue spiccate doti offensive e di raccordo. E’ chiaro infatti che con questo 4-4-2, i centrocampisti offensivi, se vogliono incidere sotto porta, se vogliono dunque inserirsi con continuità e quindi non essere snaturati completamente, paradossalmente devono essere spostati sulle fasce. MaPer questo abbiamo visto Fabian Ruiz “sacrificato” in mediana, tanto a Firenze quanto col Torino., al momento. A meno che non sposti Zielinski al fianco di Allan (come ha fatto nel secondo tempo di Napoli-Torino, anche se in quel frangente ha sostituito proprio Fabian Ruiz per l’esterno puro Verdi) o non promuova Diawara. In ogni caso è una debolezza strutturale quella dei centrocampisti centrali che non si inseriscono:In conclusione, d’accordo, serve più freddezza e determinazione da parte degli attaccanti. Però vedere Fabian Ruiz in copertura continua, là dietro, è un vero peccato. Per non dire