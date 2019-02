Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino, terzo 0-0 nelle ultime 4 partite: "E' mancato il gol, come è mancato a Firenze. Per il resto, se la squadra gioca in questo modo, c'è tutto: cattiveria, convinzione, determinazione. Non puoi avere 18 palle gol e non segnare, non lo accetto. Bisogna migliorare. La squadra gioca molto bene, sfido chiunque a dire il contrario, ma non finalizziamo la mole di gioco. Classifica che condiziona? Non siamo in una terra di mezzo, siamo ben posizionati in classifica e la squadra dimostra nel gioco determinazione e concentrazione. Abbiamo un'identità ben precisa. Dobbiamo fare più gol, non è possibile non segnare con così tante occasioni".



SULLA CRISI DEL GOL - "Non riguarda solo gli attaccanti, ma tutti. E' un problema anche di chi fa il cross, di chi fa l'ultimo passaggio. Tutti dobbiamo finalizzare meglio, a volte anche Zielinski e Callejon sbagliano, è un problema che va migliorato insieme nel momento finale. E' una questione anche tecnica, senza dubbio". SU UNO STADIO NUOVO - "Il problema degli stadi non è un problema solo nostro, in casa prima di questa partita eravamo quelli che avevamo fatto meglio, due pareggi e tutte vinte. Bisogna segnare per vincere".



SUGLI ATTACCANTI - "Gli attaccanti fanno un lavoro specifico, fanno molti tiri. Sono molto seri e professionali, il problema va risolto perché ci tengono e ci teniamo. Ci focalizziamo molto su questa carenza, ma poi c'è tutto il resto: giochiamo molto bene a calcio, lo dico dalla mia poca esperienza. Sono dispiaciuto perché quando meriti di vincere devi vincere. Ce la dobbiamo prendere solo con noi stessi".