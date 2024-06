Getty Images for FIGC

Il Napoli riparte da Folorunsho: conferma e rinnovo in arrivo, i dettagli

Giovanni Annunziata

25 minuti fa

Michael Folorunsho è stato tra le rivelazioni dell'ultimo campionato. Il centrocampista ex Bari si è messo in mostra in prestito al Verona, ma è pronto per fare rientro alla base, al Napoli. Infatti è di proprietà del club partenopeo ma più di qualche ritiro precampionato non ha mai fatto. L'ultima è stata la stagione della consacrazione, ha dimostrato di essere pronto a fare il salto di qualità e ai piedi del Vesuvio se ne sono accorti. Eccome.



IL RINNOVO - Era nell'aria la volontà di trattenerlo e porre fine alla girandola di prestiti ed ecco che arriva il momento di blindare il calciatore. Oggi c'è stato un incontro tra il presidente De Laurentiis, il ds Manna e l'entourage di Folorunsho, guidato da Mario Giuffredi. Come ha confermato lo stesso procuratore al termine del colloquio, è in arrivo la fumata bianca per il rinnovo del contratto: "Quasi trovato l'accordo, cinque anni di contratto per Folorunsho". Il giocatore in questo momento è impegnato nella spedizione in Germania con la Nazionale italiana. Al termine del percorso europeo si unirà al Napoli e si metterà a disposizione del nuovo tecnico Conte. Intanto la strada è stata tracciata, Folorunsho è pronto a firmare con il Napoli fino al 2029.