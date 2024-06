Napoli, infortunio per Mathias Olivera con l'Uruguay: le condizioni e l'entità dello stop

Getty Images

Brutte notizie per ile per il nuovo allenatore dei partenopei Antonio Conte.ha accusato un problema fisico in occasione della sfida d’esordio in Copa America tra il suoSchierato titolare da Marcelo Bielsa nel ruolo di difensore centrale, accanto ad Araujo, il difensore del Napoli ha lasciato il campo a causa di un infortunio al 60’. Uscito dal campo, ha assistito al resto della sfida, vinta 3-1 dall’Uruguay, con il ghiaccio sulla coscia.Mathias Olivera ha accusato un risentimento muscolare nel corso di Uruguay-Panama, terminata 3-1 e valida per la prima giornata della Copa America in corso negli Stati Uniti.

Stando a quanto riporta Sky Sport, l’infortunio muscolare di Mathias Olivera sembra essere di lieve entità. Il Napoli sarà in contatto con lo staff medico della nazionale uruguaiana per monitorare i tempi di recupero del calciatore.