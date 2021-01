Mattia Zaccagni è l'uomo copertina del sempre più sorprendente Verona targato Tony D'Amico e Ivan Juric. I numeri sono tutti dalla parte del centrocampista cesenate: 4 gol e 5 assist in 16 partite, una continuità di rendimento che ha impressionato anche il c.t azzurro Roberto Mancini. Protagonista in campo ma anche sul mercato: su Zaccagni si sono mosse quasi tutte le big del nostro campionato.



SCATTO NAPOLI - Roma, Lazio e, sopratutto, Milan hanno accarezzato a lungo l'idea di accaparrarsi le prestazioni del gioiello del Verona. Ma, stando a quanto appreso da calciomercato.com, il Napoli ha operato uno scatto importante, probabilmente decisivo. C'è un'intesa di massima tra il club azzurro e quello gialloblu per Zaccagni sulla base di 13 milioni di euro. L'operazione si può chiudere nei prossimi giorni ma il jolly offensivo raggiungerà Gattuso solo a partire dalla prossima estate. Accontentata la volontà del Verona che non si priverà dei suoi giocatori più importanti nel mercato di gennaio.