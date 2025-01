Il nuovo Milan di Conceiçao, Musah: "Ora ci alleniamo con i parastinchi..."

AFP via Getty Images

Ilvuole lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro la Juventus in campionato e prova a ripartire in Europa.Alle 21 i rossoneri di Sergio Conceiçao ospitano a San Siro ilnella settima e penultima giornata della fase campionato di, in palio tre punti fondamentali per alimentare il sogno di chiudere tra le prime otto della classifica una e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione., centrocampista del Milan, ha parlato a Prime Video in vista della partita, tra ambizioni e rivelazioni sulla nuova gestione Conceiçao: le dichiarazioni del calciatore statunitense.

- "Una gara che è stata speciale. Vincere al Bernabeu non è mai facile e abbiamo fatto molto bene, ci ha aiutato molto continuare con fiducia in Champions e vincere tante partite. Adesso abbiamo l'opportunità contro il Girona a San Siro, l'occasione più bella che ci può essere: a San Siro con i nostri tifosi".- "Non è un segreto che è una persona con un carattere forte e che ce lo sta trasmettendo. E' qui per aiutarci e siamo un gruppo unito insieme: ci aiuta e noi proviamo a portare i risultati in campo. Ogni allenatore viene con le sue idee, noi siamo qua per ascoltare: noi vogliamo vincere, come abbiamo fatto in Arabia per la Supercoppa. Questo ci ha dato fiducia e consapevolezza di poter vincere tanti altri trofei: è stato bello vincere un trofeo e abbiamo questa sensazione adesso, vogliamo farlo ancora".

- "Ci alleniamo con i parastinchi, è molto importante per il mister: quindi seguiamo le regole".