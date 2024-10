Il nuovo ruolo di Barella nell’Inter

Simone Inzaghi sta provando a inventarsene un’altra delle sue. Dopo aver scoperto Calhanoglu regista rinunciando a cuor leggero a Brozovic (prima l’infortunio, poi la cessione),. Nelle prossime due partite contro Young Boys e Juventus infatti l’allenatore nerazzurro non avrà a disposizione il play turco, ma non rinuncia al suo 3-5-2 e in quella posizione schiererà un altro giocatore.- L’indiziato principale a giocare nel ruolo di regista è. Il posto lasciato libero dall’ex Cagliari verrà occupato da Frattesi, spesso decisivo a partita in corso ma ora ha l’occasione per fare la differenza anche dal primo minuto. L’altra mezz’ala è Mikhitaryan, un giocatore al quale Simone Inzaghi non rinuncia mai quando ce l’ha a disposizione,

- Il sostituto naturale di Calhanoglu sarebbe Asllani, che l’Inter aveva preso dall’Empoli proprio per essere la prima alternativa al regista titolare: finché c’era Brozovic ha trovato poco spazio perché senza il croato Inzaghi spostava Calhanoglu (prove generali per quella che sarebbe stata una scelta definitiva); ora quando l’ex Milan è indisponibile l’allenatore si affida all’albanese, ma. Zielinski? Probabilmente farà una staffetta con Barella e verrà provato anche lui in regia, ma partirà in panchina per un fastidio muscolare rimediato in nazionale.