Quando su Rieti cala il buio, in tutti i sensi, dopo la mancata disputa della partita fra i locali e la Reggina di oggi pomeriggio , c'è anche chi in qualche modo esulta.. Gli fa eco Francesco Ghirelli dalla Lega Pro: "Le nuove regole funzionano, consentono di difenderci meglio e di evitare disastri". Evvai.; che il caso, aggiornamento di quel terribile Cuneo-Pro Piacenza 20-0 dello scorso campionato, finisse su molte testate internazionali, magari con qualche tragicomico video a corredo; che il calcio italiano, e quindi Gravina e Ghirelli, facessero l'ennesima figura poco lusinghiera.. Il girone C di Serie C salvo miracoli sarà comunque orfano di una squadra, il Rieti, dunque irrimediabilmente ne risulterà falsato. E siamo solo a novembre: chi può escludere che ne saltino altre?- Se liberarsi di un club "tossico" in autunno anziché in primavera è un successo (e in parte lo è), allora evviva., ma non prevengono nuove morti andando alla radice del problema. E cioè: presidenti che iscrivono la squadra in estate con pochi mezzi e poche certezze, tanto per non perdere la categoria, e sperando che poi accada qualcosa, che arrivino risorse non si sa bene da dove.. A dirigere la Berretti sarebbe dovuto andare Lorenzo Pezzotti, sprovvisto di patentino per la C ma già traghettatore della squadra ( ce n'eravamo occupati un mese fa ) in base a una deroga concessa dalla Lega, e che nel frattempo, con l'avvento del nuovo allenatore Caneo, era scaduta. Il Rieti assicura di averne richiesta una nuova rispettando i tempi; la Lega però non ha risposto, ritenendo che non ci fossero i canoni dell'urgenza. L'impressione è che dall'alto non si cercasse altro che il cavillo per far annullare la gara-non gara tra i campionissimi e i ragazzini. Ha funzionato, ma come detto non può bastare.- Al momento non c'è alcuna certezza che la gara tra(altra squadra traballante a livello societario) e Rieti, in programma per domenica prossima, si disputi, tanto per chiarire com'è bella e com’è divertente la Serie C delle "nuove regole".. Venire a capo della situazione societaria è impossibile. La misteriosa azienda che attualmente possiede le azioni del club, di cui si conosce in pratica solo il nome (ItalDiesel), parla attraverso comunicati stampa e basta. Il precedente proprietario Riccardo Curci promette (o minaccia?) di tornare, e di saldare tutti gli arretrati (ma perché allora non l'ha fatto prima?).. Bisognerebbe ripartire da zero nel giro di poche ore, ma nessuno si aspetta che accada. "Che vergogna finire in tv e sui giornali per fatti come questi!" si lamenta qualcuno sui social. E semmai duole, con questo articolo, infliggere un'altra coltellata. Nella timida e sonnacchiosa Rieti, il pudore è una moneta ancora in commercio, ma qui i tifosi sono colpevoli solo di aver sognato il lieto fine. E continueranno a farlo, dicono, fino all'ultima puntata del telefilm, anche se sanno già che il protagonista farà una brutta fine.Foto: pagina Facebook FC Rieti