AFP via Getty Images

Il presidente dell'Atletico: "Morata va al Milan? Sembra di sì. Ci dà fastidio, ma chi vuole andare se ne va"

25 minuti fa

L'ammissione del presidente dell'Atletico Madrid dà il via libero al passaggio dell'attaccante dei Colchoneros e della Spagna, Alvaro Morata, al Milan. Queste le sue dichiarazioni a Tele Cinco, riprese da Radio Marca: "Morata va al Milan? Sembra di sì. All'Atletico chi vuole restare, resta. Chi non vuole restare, poi se ne va. Ci dà fastidio perché Alvaro è un giocatore fantastico e una persona magnifica".



ORA IL MILAN - L'ex Juve può festeggiare il titolo di campione d’Europa da capitano, dopo che la sua Spagna ha superato per 2-1 l’Inghilterra nell’ultimo atto della competizione a Berlino, ma nel suo futuro c'è di nuovo l'Italia: il Milan sarà il suo prossimo club, le visite mediche sono previste in settimana, dopo che verrà perfezionato l'accordo sulla clausola.