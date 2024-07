Getty Images

Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Pescara: "Sogno Serie A, ecco cosa mi ha detto Gasperini"

27 minuti fa



Il Pescara Calcio ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore, Silvio Baldini. Il tecnico toscano, reduce dalle esperienze sulle panchine di Crotone e Perugia, ha accettato la sfida del club abruzzese nel girone B di Serie C, firmando un contratto di un anno senza opzione di rinnovo: “inutile dire che sono contento e che sono felice. Iniziamo a lavorare e inseguiamo un sogno. Raggiungiamo il nostro obiettivo attraverso il gioco. Qui c’è il dna del bel gioco e c’è la volontà di arrivare al risultato con la qualità. Qui è un posto magico, Gasperini mi raccontò che la squadra fu ripescata in B, senza campo di allenamento. Poi la magia con Galeone la squadra si mise a zona e il Pescara diventò una principessa. Le difficoltà qui ci sono ma mettiamo insieme i nostri sogni, creiamo tutti una sinergia e vedrete che il sogno si avvera. Poi se qualcuno è polemico a prescindere non può far parte di questo sogno. Voglio ritrovare qui a Pescara la magia. Voglio giocatori motivati e orgogliosi di vestire la maglia del Pescara. Se ho chiesto giocatori che già mi conoscono? Si, vero. Loro possono aiutare la squadra a trovare quello che chiedo. Ivan Marconi? Non ne parliamo qui, ne parlo nelle riunioni con la società. La rosa attuale? Fatemela allenare prima di dare giudizi. Quale è il sogno? Riportare il Pescara in B e anche in Serie A, non sono ipocrita. La contestazione? Sono partito a Palermo contro il Picerno con 3.700 paganti. Le altre partite? Tutte sold out. Dipende solo da noi.“