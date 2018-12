. Undici gol e otto assist in venti partite, sono uno ruolino di marcia che da queste parti praticamente non si è mai visto.Fin qui si è sempre gestito il portoghese all'interno delle partite, spesso partendo in sordina e facendo la differenza nei secondi tempi.Ed ora proprio perché Ronaldo è stato trascinante in questo avvio di stagione, nel vederlo appannato emerge la vera notizia. Siccome dicembre è ancora lungo, siccome la stagione è lunghissima, una riflessione va fatta proprio ora.Se il gol non arriva per due partite, se pasticcia parecchio e non incide, è solo questione di fisiologica stanchezza. Anche con il primo posto ancora in bilico, era inutile rischiarlo con lo Young Boys. Si è spremuto ulteriormente in una situazione che poteva solo portarlo a fare una figuraccia, anche una tripletta con gli svizzeri sarebbe stata la normalità.