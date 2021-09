. No, non è la trama di un racconto allucinogeno firmato da William S. Burroughs ma l'ultima trovata del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Che di suo è uno stupefacente naturale ma soprattutto ha scoperto di recente una vocazione sacrestana che azzera definitivamente il confine tra sacro e profano e consegna la terza serie del calcio nazionale a una svolta pre-secolare.Lo scorso febbraio Calciomercato.com vi aveva messo al corrente dell' adozione del beato Carlo Acutis come “Patrono dei giovani del pallone” . E adesso abbiamo la novità del pallone ufficiale di Lega Pro donato dal presidente della terza categoria professionistica italiana al Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, Padre Leonardo Sapienza. Un pallone speciale, dal cui QR Code sarà possibile leggere i messaggi del medesimo prelato “su rispetto di valori, regole e rapporti umani”, come si legge nel tweet messo in rete dall'account ufficiale di Lega Pro . E chissà se sarà possibile conoscere il numero degli utenti che si toglieranno lo sfizio di azionare il QR Code per conoscere il verbo di Padre Sapienza. Il tempo dirà. Per adesso possiamo anticipare la prossima mossa innovativa in Lega Pro: le partite non si chiuderanno più col triplice fischio dell'arbitro ma con un annuncio irradiato dal sistema audio dello stadio: “Ite, missa est”. Ne darà notizia a breve il nuovo media partner di Lega Pro. Radio Maria.@Pippoevai