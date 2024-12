Il retroscena di Chiellini: "A 16 anni ho rifiutato l'Arsenal"

Redazione Calciomercato

, ex difensore e capitano della Juventus, attualmente dirigente presente nell’organigramma dei bianconeri, ha raccontato un retroscena interessante di mercato durante un’intervista a The Overlap: "Ero nelle giovanili del Livorno che faceva la Serie C. L'Arsenal aveva presentato un'ottima offerta: erano sicuri che avrei accettato. Io, però, non volevo andare via dalla squadra della mia città senza che guadagnassero dalla cessione. Così ho detto al mio agente: 'Io firmo un nuovo contratto e se trovate un accordo con l'Arsenal vado. Ma così no".

"Alla fine il club ha chiesto troppi soldi e non se n'è fatto niente. Se avessi un figlio in quella situazione gli direi subito di accettare e andare senza pensarci.".