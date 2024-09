GETTY

Il ritorno di Messi: due gol e un assist a Suarez, l'Inter Miami vola nella MLS

un' ora fa



Passano gli anni ma Lionel Messi non molla. Tornato in campo dopo 62 giorni e smaltito l'infortunio alla caviglia patito con l’Argentina nella finale di Copa America, la Pulce ha messo il suo marchio. Doppietta per lui nel 3-1 dell’Inter Miami contro il Philadelphia Union, condito da un assist per il fido Luis Suarez. Grazie alla prestazione della sua stella, la squadra della Florida si conferma prima a +10 sulla seconda, Cincinnati, e consolida il primato.



Quattro minuti per due reti e per dimenticare due mesi passati ai box. L’Inter è già ai playoff e si candida a regalare a Messi l’ennesimo trofeo della sua impareggiabile carriera. L’ex Barcellona ha parlato così a caldo: “La verità è che sono un po' stanco. Anche il caldo e l'umidità di Miami non aiutano, ma volevo davvero tornare, ero stato lontano dal campo per molto tempo. Oggi siamo al primo posto con un vantaggio grande e meritato e, con un po' di fortuna, finiremo in testa, per quello che vale e per quello che viene dopo".