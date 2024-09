Yamal: "Voglio diventare una leggenda del Barcellona. Ma non paragonatemi a Messi"

Getty Images

A 17 anniè già la stella indiscussa della Spagna e del, ma le pressioni non le sente. E ha già le idee chiare per il futuro: "".L'esterno offensivo classe 2007 è sulla cresta dell'onda: la vittoria a EURO 2024, la nomina per il Pallone d'Oro (calciatore più giovane di sempre) e una crescita costante che lo porta a paragoni con i più grandi di sempre come- In un'intervista concessa a El Hormiguero, Yamal ha messo subito in chiaro di avere un'idea ben definita per il futuro: "Valgo 120 milioni? Non voglio che li diano, perché dovrei lasciare il Barcellona. Spero di non lasciare mai il Barça, perché voglio diventare una leggenda".

- Tanti lo accostano già a Messi, un paragone che Yamal allontana con il sorriso, rivendicando la propria identità: "Mi piace essere paragonato al miglior giocatore della storia del calcio, ma voglio che la gente mi ricordi per essere me stesso, Lamine Yamal. Raggiungere il livello di Messiè impossibile".- Yamal poi ricorda anche la prima chiamata di Xavi in prima squadra: "La prima volta ricordo che sono arrivato prima di tutti. Mi sono nascosto e sono uscito dietro a tutti in campo. Nella prima partitella sonoo stato sfortunato nel primo tempo, ma nel secondo ho segnato e dato un assist ad Ansu Fati".