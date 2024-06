Il Santos attacca la Juventus: "Su Kaio Jorge avevamo la priorità. Pronti a rivolgerci alla Fifa"

Getty

ufficializzato sei giorni fa. O Peixe, club che nel 2021 ha venduto il brasiliano ai bianconeri per 3 milioni di euro, accusa la Juve diAccordo scritto non rispettato, che potrebbe spingere il Santos a rivolgersi alla Fifa. Questo il comunicato: "Il Santos FC attende la risposta delle parti per presentare un'eventuale richiesta alla FIFA. La Juventus l'11 giugno 2024 ha annunciato ufficialmente sul proprio sito la trattativa di Kaio Jorge con il club brasiliano. Contestualmente, il club di Minas Gerais ha confermato l'operazione attraverso i canali ufficiali. Il giocatore è stato venduto dal Santos al club italiano nell'agosto 2021 per 3 milioni di euro. Il contratto di vendita contiene espressamente una clausola di preferenza per il Santos. In nessun momento il Santos è stato informato dell'affare o consultato sulla possibilità di riacquisto del giocatore".

Lo scorso 5 giugno il Cruzeiro aveva annunciato l'accordo con il club bianconero per l'attaccante classe 2002, la Vecchia Signora ha successivamente confermato il tutto e reso note le cifre ufficiali dell'operazione:generando un impatto positivo di 3,1 milioni di euro.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee).