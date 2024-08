Il Tottenham sospende un suo giocatore per un video: cos'è successo

Getty Images

Il centrocampista del, Yves, è stato sospeso dal suo club. Il motivo? Si era fatto riprendere negli scorsi giorni mentre inalava del, o come sarebbe meglio denominarlo,La bravata, postata dallo stesso exsu Snapchat, gli costerà dunque l'inizio della stagione di Premier League e almeno una partita di stop, quella col. La sostanza è ritenuta una droga di Classe C secondo la legge britannica. A nulla sono valse le scuse del nazionale del Mali che ha ammesso la sua "grave mancanza di".

"È un calciatore di questo club, ha dellenei confronti del club, dei suoi compagni di squadra, dei nostri sostenitori, di tutti coloro che sono associati al club, e ha mancato a tali doveri. Lunedì non sarà disponibile, ma oltre a questo, c'è anche un po' diche deve essere costruita tra me e Biss e tra Biss e il gruppo. È su questo che deve lavorare sodo, per riconquistarla", ha detto il manager degli Spurs, Ange..