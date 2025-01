Il triplo salto mortale di Amorim: lo Sporting ha sbandato, lo United rischia di retrocedere. E la sua carriera?

Getty Images

C'era davvero qualcuno che pensava chesarebbe stato in grado di arrivare a Manchester e trasformare con la sola imposizione delle mani le macerie dello United nella reincarnazione della leggendaria classe del '92 di Sir Alex Ferguson? Il rampante allenatore portoghese, che allo Sporting Club ha costruito assieme al cannibale attaccante svedese Viktor Gyokeres i presupposti per una carriera scintillante,- Perché questo è. E attenzione: non è che il manager olandese sia uno sprovveduto. Ma esattamente come sta succedendo ad Amorim, ha pagato il salto da una realtà in cui tutto girava a meraviglia ad una da plasmare a propria immagine e somiglianza partendo da altre basi. Molto semplicemente:

- Gli errori continuano a rincorrersi, sia quelli individuali, come l'ennesimo di che ha soffocato le speranze di rimonta nell'ultima sconfitta contro il Brighton, sia quelli di squadra. I casi spuntano come funghi: Quello diè rientrato (parzialmente), maè stato messo fuori squadra e, fortemente voluto da Ten Hag per oltre 40 milioni, adesso fa la spola tra il campo e la panchina, accompagnato dai fischi di un popolo che non accetta il ridimensionamento al quale viene sottoposto da anni. Lo score di Amorim è avvilente:. Stringiamo il cerchio alla Premier League? Abbiamo 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. I pochi spiragli di luce sono il successo nel derby di Manchester contro il City in piena crisi, l'esplosione die il pari strappato ad Anfield al Liverpool. Ma è troppo poco.

- E si badi bene: non è un'iperbole. L'ha detto lo stesso Amorim:Dobbiamo cambiare qualcosa ma questa stagione sarà davvero difficile per tutti. Può anche renderci più forti, per questo dobbiamo combattere". Questo dopo il ko contro il Newcastle di qualche giorno fa. Invece oggi, post 1-3 col Brighton:, dobbiamo rendercene conto e lavorare per cambiare le cose". Non proprio quello che ci si aspettava da chi stava dominando il campionato portoghese da detentore del titolo, con 33 punti su 33 disponibili fino al momento dell'addio.

- Già, ma lo? Vistosi letteralmente spogliato a suon di milioni - 11 - del suo allenatore, il club della Capitale lusitana ha affidato la panchina al tecnico della seconda squadra, in nome della continuità tecnica. Risultato:. Uno scompenso clamoroso creato dall'addio di Amorim, che ha portato i Leoes biancoverdi a unaquanto provvidenziale:. Con Borges la classifica è stata raddrizzata, ma la sbandata post terremoto Amorim rimane ed è quella, a conti fatti, che al momento tiene aperta la Liga.

- Non solo, dunque,. Né, del resto, può fare troppo affidamento sul mercato di gennaio, visti iche impone ai Red Devils e non solo un'uscita di pari livello per ogni entrata.Ma non è finita qui., impresa che ha visto fallire chiunque, in maniera più o meno disastrosa, da Moyes a Solskjaer passando anche per Mourinho per quelle che erano le aspettative,. Una propagazione di effetti negativi che può ancora essere invertita: