. E necessaria. E, tanto per cambiare, dopo una serie di occasioni non capitalizzate ed equamente distribuite tra primo e secondo tempo,che continua a consacrare la sua consolidata competitività. Vincendo a Salisburgo - dove solo il Napoli nell’ottobre 2019 aveva piantato la bandierina italiana - i nerazzurri accedono aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League con ben due turni di anticipo.contro un derelitto Benfica: le sfide con Juve, Napoli e Lazio potranno essere preparata con la certezza che in coppa l’unica data da segnarsi in rosso sarà quella del 12 dicembre, quando a San Siro con la Real Sociedad potrebbe bastare anche il minimo sforzo per strappare il primato del girone., ma alla fine Inzaghi ha bisogno dei pretoriani(che si prende il calcio di rigore decisivo trovando sul suo destro il braccio larghissimo di Bidstrup) e, che fa 14 in stagione pochi istanti dopo un’incornata da grande bomber su suggerimento di Bastoni, e della freschezza di un Asllani sempre più convincente (al posto di un Calhanoglu insolitamente appannato) per portare a casa l’intera posta.dal primo minuto al posto di De Vrij, Pavard, Barella, Dumfries, Dimarco e Lautaro:(che convince Inzaghi a non correre rischi inutili nella ripresa con una sostituzione piuttosto scontata),. Difficile parlare di bocciature in una serata in cui alle fine c’è spazio soprattutto per le note liete, su tutte un secondo tempo disputato quasi interamente nella metà campo avversaria e con una produzione di palle-gol importanti,, oltre ad un gol colossale divorato dall’ex Sassuolo al termine del primo tempo su sponda di Sanchez.- Il Nino Maravilla si muove anche bene là davanti, cercando il dialogo con Thuram e aprendo spazi interessanti per gli inserimenti dei compagni ma, in attesa del recupero totale di Arnautovic - oggi in panchina per la prima volta dopo il serio infortunio muscolare di Empoli -dopo che erano stati i suoi compagni a fare le prove generali contro un Salisburgo sempre più lungo e sfilacciato sul campo,, quasi umiliante nei confronti dei suoi dirimpettai. In attesa delle risposte da parte degli altri rinforzi dal mercato estivo, l’Inter si gode soprattutto l’impatto pazzesco dell’attaccante francese nella sera in cui mette le mani sul primo traguardo di stagione. Con un’altra prova di maturità, con un’altra certificazione che anche quest’anno in Europa si può ragionare in grande.