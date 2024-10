Il vice capitano del San Gallo snobba la Fiorentina: "Non è una grande squadra come l'Inter"

8 minuti fa



Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Jordi Quintillà, vice capitano del San Gallo, ha parlato della Fiorentina, avversario questa sera degli svizzeri in Conference League: "La Fiorentina non è una grande squadra. L'Inter lo è. Certo, loro contro di noi sono favoriti ma non dimentichiamo che hanno battuto il Puskas solo ai rigori e hanno preso tre gol



OBIETTIVI - "Vogliamo giocarcela con tutti. Io seguivo la Fiorentina quando c'era Cabral, mio compagno al Basilea. Ma mi piace l'Inter. Maassen gioca con un pressing alto e con un 4-4-2 volto all'attacco. La Fiorentina dovrà fare attenzione al portiere Zigi e al difensore centrale Ambrosius. Senza dimenticare la punta Geubbels. Sono tutti molto forti. Io al Barcellona ho giocato con Messi e Xavi. Busquets è il mio maestro."