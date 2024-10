Getty Images

Fiorentina, Gudmundsson ko: come sta, quando torna e quante partite salta

15 minuti fa



Brutte notizie per Raffaele Palladino che, pochi minuti dopo l’avvio della sfida del Via del Mare fra la sua Fiorentina e il Lecce, perde Albert Gudmundsson. Il numero 10 dei viola è stato sostituito dal tecnico della Fiorentina, che ha inserito Beltran al suo posto, al minuto numero 9 della partita contro la formazione salentina.



INFORTUNIO GUDMUNDSSON – L’ex Genoa, durante uno scatto in velocità, ha sentito tirare il flessore della coscia destra. Cambio immediato e grande preoccupazione per Palladino: la speranza è che non ci sia lesione, altrimenti lo stop sarà lungo. Nelle prossime ore, gli esami strumentali chiariranno le sue reali condizioni, con il giocatore che salterà, con ogni probabilità, la prossima partita che la Fiorentina giocherà in trasferta, in Conference League, contro il San Gallo. Sarà da valutare, invece, per la gara successiva contro la Roma, ma solamente gli esami potranno definire l’entità dell’infortunio e quante partite sarà costretto a saltare.