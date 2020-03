Circola da ieri su YouTubeDi questi tempi? Sì. Euforico è dir troppo,in cui si trovano l’Italia e il resto del mondo occidentale.. Eravamo in pochi - dice -e io oggi mi sento così, con la nostra impresa (Rcs, Cairo ecc.) che sta andando a gonfie vele, con La 7 che fa +30% in più di ascolti, il “Corriere della Sera” on line che macina abbonamenti, quello cartaceo che va bene, per cui diamoci da fare,E’ fresco, freschissimo, ma non si rivolge agli italiani.affinché i produttori di generi alimentari (dal caffè, ai salumi, ai liquori…) ora possano approfittare delle tariffe pubblicitarie al ribasso del potente assetto editoriale giornale stampato-giornale on line-televisione.sentire uno che, in pratica, dice:Fa effetto vedereFa effetto sentire anche la seguente frase: “Sarò breve perché poi devo andare al ‘Corriere’ (leggi “Corriere della Sera”) ad aiutare il Direttore a chiudere l’edizione di oggi. Beh…il giornale lo fa lui, ma io gli do una mano. In momenti come questi ci vuole un aiuto”. Per essere un editore che rispetta l’autonomia giornalistica non c’è male.Passato il primo momento di sgomento, mi sono chiesto se n. In fondo,E’ vero:rimodulando le proprie tariffe opera lecitamente nel mercato, tiene in vita un circolo virtuoso con altri operatori (produttori, distributori, commercianti…) e rafforza le proprie aziende che continuano a lavorare. Sì, la ragione si domanda questo:E si dà una risposta: no, non deve chiudere, fa bene a continuare a lavorare.Ci chiediamo, tuttavia, se questo video tutto guadagno e fatturato gli (e ci) faccia bene. Era da diffondere? Da mettere su YouTube?Perché, con tutta la ragione del caso, alla fine non può non ricordareo, ottima occasione per la sua azienda di migliorare il fatturato.Nelle ultime ore Cairo ha comunqueper spiegare il proprio atteggiamento nel primo video. Basterà?