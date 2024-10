Iling Jr: "L'addio alla Juventus? Non volevo solo far parte di uno scambio"

2024 Getty Images

durante l'estate è stato fra i protagonisti di una delle operazioni che hanno maggiormente caratterizzato l'ultima campagna trasferimenti, quella che ha visto Douglas Luiz passare, e Iling Jr ed Enzo Barrenechea compiere il percorso inverso.Nello stesso mercato, dopo poche settimane a Birmingham,. Oggi, mentre con i rossoblù si appresta ad affrontare proprio l'Aston Villa in Champions League, l'esterno inglese torna sulle vicende di mercato che lo hanno coinvolto.

"Vuoi sempre sentirti desiderato - spiega Iling Jr, intervistato da Sky Sports UK -. Ho parlato molto con le persone intorno a me nel momento del trasferimento dalla Juventus all'Aston Villa e volevo essere sicuro che non fossi solamente parte di uno scambio, ma di essere desiderato dal club. E l'Aston Villa mi ha fatto sentire tutto questo".Iling Jr conclude: "Come mai ho lasciato i Villans? Avrei potuto vivere un altro anno nel quale mi alzavo dalla panchina, senza ottenere quel minutaggio che vorrei. Quindi ho parlato con l'allenatore e abbiamo deciso insieme che la cosa migliore per me fosse trasferirmi altrove in prestito".