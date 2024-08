AFP via Getty Images

Il giorno prima dell'incontro con, al centro delle polemiche per i suoi alti livelli di testosterone, la sua avversariaaveva scritto sui social: "Ho lavorato tutta la vita per essere ai Giochi, e forse un uomo fermerà il mio sogno". Ventiquattro ore e tre riprese in cui ha combattuto bene e ha perso, i toni della pugile ungherese sono diversi: "Auguro buona fortuna alla mia avversaria, sono orgogliosa di come ho combattuto e sono riconoscente di essere qui".

. Ha ringraziato Dio, ha fatto il saluto militare, poi è scoppiata in lacrime, un pianto liberatorio, come si legge su Gazzetta.it.. Ho lavorato duramente per essere qui, e sono orgogliosa di portare una medaglia al mio paese. Il popolo arabo mi conosce da tempo, per anni ho combattuto in tutte le competizioni internazionali.

E arrivano anche i complimenti delAbdelmadjid Tebboune: ""., ente che gestisce il pugilato Elite (ex dilettantistico), ma non quello delle Olimpiadi,Attraverso il presidente Umar Kremlev, l’Associazione Internazionale di boxe ha spiegato di voler assegnare un premio alla pugile italiana Angela Carini: “i e posso assicurare che proteggeremo ogni combattente. Non capisco perché uccidano la boxe femminile. Per mantenere le condizioni di sicurezza, dovrebbero competere solo le atlete elegibili”.

riporta askanews,, di cui 50mila all’azzurra, 25mila al suo allenatore e 25mila alla federazione di appartenenza e quindi alla federazione pugilistica italiana (Fpi), che però di recente ha lasciato l’Iba per confluire in un nuovo ente, ‘World Boxing’.