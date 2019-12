17 reti in 14 partite: la Lazio è trascinata da Ciro Immobile, sempre più sul tetto d'Europa, sempre più in alto. 105 gol con la maglia della Lazio, segna così tanto che lascia un calcio di rigore a Luis Alberto. Lo spagnolo gli ha portato il pallone, CIro gli ha fatto segno di tenerlo. Era un gol con dedica, quello dell'ex Siviglia, ma Ciro si gode la nona partita consecutiva in gol. Il record ce lo hanno Batistuta e Quagliarella, 11 di fila sul tabellino.



IMMOBILE SCARPA D'ORO - Come riporta il Corriere della Sera, Immobile punta deciso anche la Scarpa d'oro. Ha superato anche Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e ora è in testa con due punti di vantaggio. C'è stato tempo anche per il ricordo: è stato proprio Immobile a portare sotto i Distinti nord-ovest il mazzo di fiori per Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Colli Albani, a Roma. La famiglia era allo stadio, il ricordo doveroso.