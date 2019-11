Inzaghi può sorridere, Immobile stringe i denti, ci sarà contro il Celtic. In quella che sarà una sfida decisiva, quasi una finale per la banda di Inzaghi, con Correa e Caicedo acciaccati, sarà decisiva la presenza dell'attaccante campano. Che ci sarà: ha avuto dei problemini fisici nel finale contro il Milan, ma stringerà i denti.



IMMOBILE NON PUO' MANCARE - Non può mancare, Ciro Immobile, contro il Celtic tranne clamorose defezioni dell'ultimo minuto sarà lui a guidare l'attacco della Lazio. Anche perché, come riporta il Corriere dello Sport, c'è una statistica che tiene sulle spine Inzaghi: senza la presenza di Ciro dal primo minuto, la Lazio ha perso 3 gare sulle 4 sconfitte totali. Per questo Immobile cercherà di passare sopra al dolore al ginocchio e all’affaticamento muscolare patiti nel post di Milan-Lazio. Si metterà a disposizione, come sempre.