. Deve ringraziarese non ha lasciato tutt’e tre i punti al Toro, il cileno ha pareggiato al terzo minuto di recupero, ma questo nuovo stop è pesante perché è arrivato nel turno in cui Milan e Napoli hanno vinto.L’1-1 non racconta quanto hanno prodotto le due squadre, la partita ha vissuto momenti di grande intensità, sono state tante le occasioni sbagliate da una parte e dall’altra, main zona-gol di Brekalo, Pobega, Dzeko (più di uno), Dimarco, Lautaro Martinez: in campo e al Var non hanno visto il fallo nettissimo da rigore di Ranocchia su Belotti quando il Toro era già in vantaggio, eL’Inter ha cominciato sotto ritmo, il Toro col ritmo giusto e la differenza si è vista subito. Il solito pressing e la solita aggressività dei granata hanno tolto l’iniziativa alla squadra di Inzaghi che aveva scelto, alla seconda da titolare in campionato, la quarta in tutta la stagione, come sostituto di Brozovic, consegnandogli anche la stessa posizione di centrale. Vecino non era in grado di dare gioco alla squadra e non solo per il controllo attento ed efficace di Mandragora, così tutto il centrocampo interista è mancato nella fase di costruzione., in assoluto un’Inter molto differente da quella di Liverpool.Il Toro ha iniziato con un sinistro disull’esterno della rete e ha segnato dopo 12' con un’azione da angolo battuto da Mandragora.Davvero un gol da polli,. Le uniche due occasioni nerazzurre sono arrivate su due punizioni tagliate e velenose di, battute sul centrosinistra. Sulla prima, deviazione di testa di Lautaro Martinez, sulla seconda palla appena sfiorata dai riccioli di Ranocchia, in tutt’e due i casi la risposta di Berisha è stata fondamentale.L’Inter mancava nello sviluppo della manovra, il Toro no. Costruiva con Lukic e Mandragora, attaccava bene a sinistra con Vojvoda e Brekalo, e tagliava i rifornimenti ai due attaccanti nerazzurri.(insieme a Koulibaly), così si è preso anche la soddisfazione di segnare l’uno a zero. Peraltro era il suo 11° gol negli ultimi tre campionati di Serie A, un record vero e proprio visto che nessun altro difensore centrale puro ha realizzato così tanti nello stesso periodo nel massimo campionato.. Impossibile, sottolineiamoEra clamoroso e se il primo internazionale (Guida) non se n’è accorto, il secondo (Massa) avrebbe dovuto richiamare il collega al monitor anziché convalidarne la decisione.: Guida e Massa fischiano in Europa... Il primo tempo si è chiuso con un’altra occasione dei granata, un sinistro di Mandragora uscito di niente.Inzaghi ha fatto le prime mosse (inevitabili) nell’intervallo: fuori l’anonimo Perisic per far entraree dentroper Bastoni che era stato ammonito per un fallo su Belotti. Secondo stile consolidato, Simone non lascia in campo chi ha un giallo sulla testa. Dopo 5' si è fatto male Djidji (problema muscolare) ed è entrato Izzo.Prima occasione con un colpo di testa di Vecino su punizione di Dimarco, seconda assai più consistente con Dimarco davanti a Berisha che gli ha respinto il tiro. E’ stato il primo momento in cui la difesa granata era messa male. Il secondo arriverà sul gol di. Terza occasione con un colpo di testa di Dzeko uscito di poco.Ma la squadra di Juric non si è spaventata, non ha rinculato, anzi, e in due minuti, intorno al 20', ha avuto due ottime possibilità per raddoppiare. La prima incredibile diche ha saltato anche Handanovic, ha piazzato la palla nello specchio ma Gosens l’ha respinta con un miracolo. Il secondo con un colpo di testa di Izzo (entrato molto bene in partita) su angolo, qui Handanovic ha fatto una mezza prodezza.Il tecnico nerazzurro ha esaurito i 5 cambi quando Juric aveva messo dentro solo Izzo per l’infortunio di Djidji: all’interista non andava bene niente, al granata tutto, o quasi.. A un quarto d’ora dalla fine spazio a Correa come trequartista, sull’argentino è andato Izzo, mentre Dzeko è passato a Bremer e Sanchez a Rodriguez che è entrato insieme ad Ansaldi. Seppur nervosamente (con tre ammonizioni di fila: Dimarco, Gosens e Barella)Dzeko ha sbagliato mira di testa, così come ha fatto Pobega al primo minuto di recupero.Quando, entrato (contro voglia?) qualche minuto prima al posto di Belotti, ha perso con leggerezza una palla proprio davanti alla sua panchina, Juric si è imbufalito e ha scaraventato una bottiglietta per terra. Aveva già capito come sarebbe finita:E’ finita lì, per colpa di quella palla persa e della difesa granata schierata male.: 12’ p.t. Bremer (T), 48’ s.t. Sanchez (I): 48’ s.t. Dzeko (I)(3-4-2-1): Berisha; Djidji (6’ s.t. Izzo), Bremer, Buongiorno (31’ s.t. Rodriguez); Singo (31’ s.t. Ansaldi), Lukic (37’ s.t. Ricci), Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (37’ s.t. Sanabria). All.: Juric(3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Skriniar, Bastoni (1’ s.t. Dimarco); Darmian, Barella, Vecino (23’ s.t. Vidal), Calhanoglu (31’ s.t. Correa), Perisic (1’ s.t. Gosens); Dzeko, Martinez (23’ s.t. Sanchez). All.: S. Inzaghi: Guida di Torre Annunziata: 15’ p.t. Juric (T), 31’ p.t. Bastoni (I), 22’ s.t. Vecino (I), 33’ s.t. Izzo (T), 36’ s.t. Dimaro (I), 39’ s.t. Gosens (I), 45’ s.t. Barella (I)