In Copertina - Colpani ha ritrovato se stesso: la sua stagione alla Fiorentina è appena cominciata

Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match. In maniera un po' nostalgica, però,scegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato sul protagonista di giornata.Il weekend appena trascorso è stato senza dubbio il weekenddelle big ma anche quello che ha ospitato una goleada destinata a rimanere tra le più rotonde dell’intero campionato, vale a dire quella rifilata a domicilio dallaal Lecce.

Tra i tanti protagonisti viola, da Cataldi a Dodó,Una sosta complicata per lui, arrivata in un momento di difficoltà, quandoe invece la pausa per le Nazionali ti costringe a fermarti.: cartellino giallo più che meritato per un intervento inutile e in ritardo, qualche giocata non riuscita, un po’ di tensione.

e in un attimo lo libera da quel macigno che lo opprimeva in maniera sempre più evidente. E da lì in avanti, vai con lo spettacolo!la ciliegina sulla torta di una prestazione di un talento tornato a danzare sul pallone come ci aveva abituati a Monza, dispensando dribbling, assist e giocate di classe.Andrea Colpanidi “stappare” la bottiglia contenente tutto il suo talento e, con un po’ di ritardo, adesso c’è riuscito. La sua stagione in maglia viola è appena cominciata.