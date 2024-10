Colpani a CM: "Meno gol nel 2024? Ho una spiegazione. Il mio calcio è quello che vedo fare a Zielinski e Dybala"

"Flaco, ti devo ringraziare per il fanta dell'anno scorso, volavo con i tuoi gol". Tra un caffè e un gioco a tema calcio, nella mattinata che Calciomercato.com ha trascorso al Viola Park, c'è stato ovviamente spazio anche per due scambi sul fantacalcio, di cui Andrea Colpani è rapidamente diventato un idolo.. Le fortune al fanta, però, sono legate a doppio filo a quelle nella realtà. E nella realtà del calcio di oggi, un giocatore come Colpani è sicuramente una rarità. Abbiamo parlato con lui del suo ruolo e delle sue peculiarità.

Beh, è difficile anche per me. Avendo fatto un po' tutto, specie sulla destra, ho avuto modo di apprezzare diversi aspetti. Da mezzala puoi stare dentro al campo e allargarti improvvisamente, da trequartista sei vicino alla porta, da esterno c'è modo di puntare l'avversario e creare combinazioni con il terzino. Risentiamoci fra qualche tempo che magari mi faccio un'idea più chiara...

Detta così sembra che sia un mago… (ride, ndr) Ma sì. Intendo che quando sta arrivando la palla mi immagino già quello che può succedere e visualizzo ciò che voglio fare. Di certo non mi appare il Signore che guida le mie giocate, ecco, questa premessa va fatta.Mi vengono in mente Zielinski, che mi piace tantissimo, Dybala che fa un calcio incredibile, mentre tra i miei compagni c'è Gudmundsson che però rispetto agli altri due è più istintivo, con qualità comunque elevate.

Bella domanda… (ci pensa un po', ndr) L'anno scorso sono partito forte, i numeri erano importantissimi. Io l'ho valutato come un processo naturale, anche a livello fisico visto che ho spinto tanto all'inizio. Tenere un ritmo alto tutto l'anno porta fisiologicamente ad un calo ad un certo punto dell'anno. Lo step successivo è lavorare per rendere questo calo meno frequente o magari meno impattante.

Esatto, io sono arrivato un po' dopo e a Monza ho avuto un problemino, ho finito la preparazione un po' dopo rispetto ai miei compagni. Si può dire che sto entrando in forma in partita e non in allenamento.I tifosi della Fiorentina e i fantallenatori di Colpani possono prendere nota. Con lui abbiamo parlato del suo passaggio in viola, dei suoi obiettivi e del suo passato all'Atalanta. L'intervista prosegue sulle nostre pagine.