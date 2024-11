In Paraguay vietate le maglie di Messi allo stadio

Getty Images

Defensores del Chaco di Asunción, dove domani, giovedì, la nazionale paraguaiana affronterà l'. Come riporta El Mundo Deportivo, che riprende info di Radio La Red, non sarà consentito l'ingresso a nessuno che indossi la maglia della stella argentina. Da nessuna delle squadre della sua carriera:"I tifosi che indossano le maglie della nazionale argentina, del Barça, del PSG o dell'Inter Miami, con il nome di Messi sul retro, non potranno accedere allo stadio", ha detto Fernado Villasboa, manager della federazione calcistica paraguaiana, riguardo alla controversa media. Il divieto si estende anche a tutte le squadre argentine e ai giocatori che non provengono dal Paraguay.

"Nessuno potrà indossare la maglia della nazionale argentina, di club argentini o di club con nomi di giocatori di altri paesi. Vogliamo dipingere i Defensores del Chaco con i colori dell'Albirroja, affinché i giocatori sentano la supporto delle tribune", aggiunge Villasboa. Uno dei motivi principali del divieto è garantire la sicurezza dello stadio per evitare possibili risse, all'interno e all'esterno dello stesso., quando i tifosi che indossavano la maglia della stella del Real Madrid non potevano entrare allo stadio.