Messi sicuro sul suo futuro dopo il ritiro: "Non voglio fare l'allenatore"

. Il tempo scorre e il ritiro dal calcio professionistico della Pulga è sempre più vicino. Nel corso dell’intervista rilasciata a Fabrizio Romano, l’argentino - al momento all’Inter Miami -. Messi ha detto di non vedersi nel ruolo di allenatore, uno scenario che al momento non sta affatto valutando."Non mi piacerebbe fare l'allenatore, ma non sono ancora sicuro di cosa mi piacerebbe davvero fare in futuro. Do molto più valore a tutto ciò che faccio quotidianamente rispetto al passato, quindi penso solo a giocare, ad allenarmi e a divertirmi”.

Messi non ha chiuso a una possibile partecipazione ai Mondiali del 2026, in programma in"La verità è che non lo so. Mi hanno fatto questa domanda diverse volte, soprattutto in Argentina. Spero di fare un buon finale di stagione e poi un buon precampionato, cosa che non ho fatto la scorsa stagione a causa di tutti i viaggi che abbiamo fatto. Da quel momento in poi voglio vedere cosa succede, rendermi conto di come mi sento.”.

Il 37enne ha parlato anche di come sarà ricordato dopo il suo ritiro:“Lasciamo che la gente mi ricordi come vuole. Sono molto grato per la mia carriera e per aver ottenuto tutto quello che ho grazie a Dio. Il mio sogno più grande era vincere la Coppa del Mondo, per la quale ho lottato a lungo e che mi ha richiesto molto impegno. Ho avuto la fortuna di vincere tutto con il Barcellona, con la nazionale e di avere una vita e una famiglia meravigliose, quindi sono molto grato a Dio per tutto quello che ho passato e lascerò che la gente mi ricordi come vuole”.