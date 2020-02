una delledal settimanale portoghese Sabado e chiamFra i quali però. Col solito player indicato come, il cui coinvolgimento nell'inchiesta andrebbe di pari passo con quelli della moglie Sandra e dell'avvocato di fiducia, Carlos Osorio de Castro.fino alla primavera del 2004, quando il tecnico passò sotto le insegne di Gestifute) econvertito in intermediario nel post-carriera., condotte in cooperazione fra l'ufficio del Pubblico Ministero e l'Autoridade Tributària. Fra esse, quella che risulterebbe allo stadio più avanzato riguarda il club guidato da Jorge Nuno da Lima Pinto da Costa.che, secondo quanto asserisce l'articolo firmato da António José Vilela, vengono passati al setaccio dall'inchiesta:. Molto in vista quelli legati al Porto. Si parte coni e che pare essere stato un caso emblematico di un certo modo di agire.Ulteriori nomi sono quelli incrociati dagli inquirenti nel corso di un'altra inchiesta giudiziaria,Un'inchiesta di cui a suo tempo diede notizia in Italia soltanto Calciomercato.com. E su questo piano siamo alle solite: noi diamo le notizie e gli approfondimenti, altri ci copiano (male) e non hanno il buon gusto di citare la fonte. Ma così va il mondo.Come detto,. Altri filoni d'inchiesta riguarderebbero in particolareVengono fatti i nomi diPer tutti quanti vengono passati al setaccio i contratti per l'intermediazione sui trasferimenti, quelli per il rinnovo coi club e i cosiddetti “premios de assinatura”, cioè la cifra una tantum che il club concede al calciatore per il solo fatto di firmare l'impegno.Adesso gli inquirenti vogliono vederci chiaro.. Ma intanto Rui Pinto continua a essere trattenuto in carcere preventivo da oltre un anno (conteggiando anche il tempo trascorso sotto la custodia della polizia ungherese) e in Portogallo c'è chi continua a spaccare il capello in quattro pur di non riconoscergli il ruolo di whistleblower.@pippoevai