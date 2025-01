Inchiesta ultras: Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi

Redazione Calciomercato

Proseguono i procedimenti in cui sono imputati, tra gli altri, i vertici delle due curve di San Siro,per la Nord dei nerazzurri eper la Sud dei rossoneri, e i loro sodali, arrestati il 30 settembre scorso nella maxi indagine di Polizia e Guardia di Finanza, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra.- A riferire la notizia è l'ANSA, che sottolinea come Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi: uno in immediato e l'altro in abbreviato.

- Come appreso dall'agenzia di stampa in ambienti giudiziari infatti, le due società hanno intenzione di presentare la richiesta di costituzione peril prossimo 20 febbraio, al dibattimento per tre, e il 4 marzo davanti al gup, a cui tocca giudicare 16 persone.