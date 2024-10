Inchiesta ultras Milan e Inter, cominciano gli interrogatori: Lucci e Beretta i primi a comparire

Redazione Calciomercato

, che ha svelato gli affari illeciti, dal bagarinaggio sui biglietti fino alle estorsioni su parcheggi e catering a San Siro, le violenze e un patto tra le due curve, la Nord e la Sud, in nome dei business illegali.Secondo le ultime indiscrezioni,. Oltre al gip, saranno presenti anche i pm Paolo Storari e Sara Ombra. Inoltre, insieme a Lucci, saranno interrogati anche Riccardo Bonissi e Luciano Romano, pure loro accusati di far parte dell’associazione per delinquere capeggiata da Lucci.

, nel direttivo della Nord interista con Marco Ferdico e Antonio Bellocco e già in carcere da quasi un mese per l’omicidio proprio di Bellocco, erede dell’omonima cosca della ‘ndrangheta.. Interrogatori che proseguiranno anche domani. Diciannove le misure cautelari eseguite, 16 in carcere e tre ai domiciliari.