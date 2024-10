Redazione Calciomercato

Gli arresti dei 19 capi ultras delle curve di Inter e Milan, una notizia che sta continuando ad agitare i pensieri delle società milanesi, anche nel giorno della seconda giornata della League Phase della Champions League, dove i nerazzurri affronteranno la Stella Rossa a San Siro, mentre i rossoneri se la vedranno con il Bayer Leverkusen alla Bay Arena.Continuano, infatti, ad emergere nuovi dettagli delle indagini che la Procura di Milano che ha portato agli arresti a carico dei vertici del tifo organizzato di Inter e Milan.". E' quanto viene scritto dai pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra, all'interno della richiesta di custodia cautelare per gli ultrà arrestati.Per il club nerazzurro, cosi come per il Milan, entrambi non indagati, come già specificato, è stato aperto un "procedimento di prevenzione", senza richieste di amministrazione giudiziaria, ma con un contradditorio coi legali delle società. Lo riporta ANSA, tramite una nota.

