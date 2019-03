Sakaryasporlu Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, aldıkları darp raporlarının ardından Amedspor kaptanı Mansur Çalar’dan şikayetçi oldu ve suç duyurusunda bulundu. (İHA) pic.twitter.com/smCUPJUTXB — FutbolArena (@futbolarena) 4 marzo 2019

Eravamo convinti di aver visto di tutto su un campo di calcio, ma. I fatti si sono verificati in occasione della partita di seconda divisione turca tra Amed SK e Sakaryaspor: prima del fischio di inizio, Mansur Calar viene immortalato con un oggetto in mano, che utilizza prontamente per colpire da dietro, all'altezza dei pantaloncini, il rivale Ferhat Yazgan.Alla reazione di quest'ultimo,, come testimoniano le immagini postate da Yazgan su Instagram. Sempre sui social, hanno cominciato ben presto a circolare altre immagini, di altri giocatori del Sakaryaspor aggrediti e tutti con evidenti graffi in varie zone del corpo. Immediato il coro di indignazione che si è sollevato da parte di molti tifosi, che hanno chiesto addirittura l'intervento della Fifa per squalificare a vita Calar.