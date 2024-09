Pausa delle Nazionali, per buona parte dei tifosi italiani significa asta del fantacalcio.. E allora è giusto sapere quando tornano e tempi di recupero dei principali infortunati di Serie A. L'ultimo, in ordine di tempo, è Artem Dovbyk, che ha lasciato il ritiro della nazionale ucraina.Quando tornano? Cosa fare? Quanto offrire? Sono queste le domande ricorrenti di ogni fantallenatore. Proviamo dunque a fare chiarezza su quali sono le condizioni dei principali infortunati in Serie A e i tempi di recupero.