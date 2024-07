Fantacalcio 2024/25: Douglas Luiz titolare alla Juventus? Goal, assist e bonus

Calciomercato

È stato uno dei colpi principali del mercato della Juventus in questa estate 2024. Separato dalle operazioni Iling Junior e Barrenechea,di euro al club bianconero e avrà il compito di far cambiare marcia al centrocampo della Vecchia Signora. Fortemente voluto da, il Nazionale brasiliano arriva da una stagione eccellente all’Aston Villa: è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha riportato il club in Champions League dopo ben 41 anni.– Douglas Luiz è un. Tecnico, con qualità balistiche, ma anche in grado di fare l’interditore, di impostare e verticalizzare. Può giocare da play, da mezz’ala, in un centrocampo a due o a tre.. Proprio per la sua duttilità è piaciuto tanto a Motta e alla dirigenza bianconera. Come caratteristiche ricorda molto giocatori come Fabian Ruiz o Tijjani Reijnders, solo che vede più la porta rispetto a loro e ha un’abilità naturale nei piazzati (rigori, punizioni, corner).

– Douglas Luiz ha chiuso la stagione 2023/24 con l’Aston Villa conin tutte le competizioni. Nove dei 10 gol sono arrivati in Premier League e cinque gol su 10 totali sono arrivati su calcio di rigore (è uno specialista). Ha giocato tanto e ha giocato bene: Unai Emery lo adorava.– Nella Juventus 2024/25 è stato preso per fare uno dei due centrocampisti centrali nel 4-2-3-1,. Insomma sarà titolare e giocherà a centrocampo, probabilmente in coppia con Kephren Thuram. Motta sa sfruttare benissimo i centrocampisti e abbiamo visto anche a Bologna (con Ferguson, Fabbian, Aebischer e Freuler) che li porta continuamente a bonus.

– A proposito di bonus,è sicuramente un primo slot in qualsiasi asta del fantacalcio. Si possono investire parecchi crediti. Potenzialmente è anche il. Batterà corner, punizioni e porterà sicuramente gol e assist, se troverà continuità ovviamente. L’adattamento magari sarà un po’ complicato, ma una volta che troverà fiducia e capirà il calcio italiano, mostrerà tutte le sue qualità.