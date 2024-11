Infortunio Acerbi, quante e quali partite salta con l'Inter

Getty Images

L'Inter deve fare i conti con un nuovo stop di. Il difensore si è fermato nei minuti iniziali della vittoria al Bentegodi contro il Verona, l'unica nota negativa del 5-0 dei nerazzurri in una giornata quasi perfetta. Gli esami svolti dal classe '88 hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra, l'ex Lazio sarà valutato giorno per giorno per capire quando sarà possibile rivederlo in campo. Acerbi aveva accusato un problema simile nella gara contro la Roma a ottobre scorso, in quel caso all'altra coscia.- In attesa di capire bene quali saranno i tempi di recupero possiamo dire con sicurezza che Acerbi, proverà a recuperare per la sfida successiva di campionato contro la Fiorentina il 1° dicembre alle 18; se non dovesse farcela, la speranza dell'Inter e di Simone Inzaghi è quella di riavere il giocatore per la sfida del 6 dicembre contro il Parma.

- Nella partita contro il Verona Inzaghi al posto di Acerbi ha mandato in campo, e probabilmente anche nelle prossime gare in cui l'ex Lazio sarà indisponibile il suo sostituto sarà l'olandese, che al Bentegodi ha ritrovato anche il gol firmando la rete del 5-0 finale: con de Vrij al posto di Acerbi l'Inter non perde qualità nell'impostazione e in marcatura. In alternativa l'allenatore può pensare di accentrare uno tra Bastoni e Bisseck con l'inserimento di Pavard come braccetto.